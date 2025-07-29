- 자본
- 축소
트레이드:
1 708
이익 거래:
1 021 (59.77%)
손실 거래:
687 (40.22%)
최고의 거래:
143.76 USD
최악의 거래:
-205.98 USD
총 수익:
5 884.40 USD (292 608 pips)
총 손실:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
연속 최대 이익:
10 (15.56 USD)
연속 최대 이익:
192.61 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
98.54%
최대 입금량:
11.83%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.79
롱(주식매수):
739 (43.27%)
숏(주식차입매도):
969 (56.73%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.62 USD
평균 이익:
5.76 USD
평균 손실:
-7.04 USD
연속 최대 손실:
10 (-160.81 USD)
연속 최대 손실:
-376.98 USD (6)
월별 성장률:
0.12%
연간 예측:
1.41%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.53 USD
최대한의:
376.98 USD (6.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.88% (376.98 USD)
자본금별:
36.21% (2 008.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +143.76 USD
최악의 거래: -206 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +15.56 USD
연속 최대 손실: -160.81 USD
多货币对冲策略
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
28
99%
1 708
59%
99%
1.21
0.62
USD
USD
36%
1:500