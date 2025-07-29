SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun4
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 708
Transacciones Rentables:
1 021 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
687 (40.22%)
Mejor transacción:
143.76 USD
Peor transacción:
-205.98 USD
Beneficio Bruto:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (15.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.61 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
98.54%
Carga máxima del depósito:
11.83%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
739 (43.27%)
Transacciones Cortas:
969 (56.73%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.62 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-7.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-160.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-376.98 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.12%
Pronóstico anual:
1.41%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.53 USD
Máxima:
376.98 USD (6.42%)
Reducción relativa:
De balance:
6.88% (376.98 USD)
De fondos:
36.21% (2 008.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 341
AUDUSD 340
NZDJPY 278
NZDUSD 278
AUDJPY 278
USDJPY 69
GBPUSD 62
USDCHF 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 943
AUDUSD -398
NZDJPY 278
NZDUSD -100
AUDJPY 340
USDJPY 219
GBPUSD -498
USDCHF 267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 23K
AUDUSD -12K
NZDJPY 11K
NZDUSD -2.5K
AUDJPY 8.7K
USDJPY -1.9K
GBPUSD -7.5K
USDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +143.76 USD
Peor transacción: -206 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +15.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -160.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 1
KVBPrimeLimited-Live
2.51 × 368
多货币对冲策略
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
