Total de Trades:
1 708
Transacciones Rentables:
1 021 (59.77%)
Transacciones Irrentables:
687 (40.22%)
Mejor transacción:
143.76 USD
Peor transacción:
-205.98 USD
Beneficio Bruto:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (15.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.61 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
98.54%
Carga máxima del depósito:
11.83%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
739 (43.27%)
Transacciones Cortas:
969 (56.73%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.62 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-7.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-160.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-376.98 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.12%
Pronóstico anual:
1.41%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.53 USD
Máxima:
376.98 USD (6.42%)
Reducción relativa:
De balance:
6.88% (376.98 USD)
De fondos:
36.21% (2 008.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
Mejor transacción: +143.76 USD
Peor transacción: -206 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +15.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -160.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
多货币对冲策略
