- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
248
利益トレード:
179 (72.17%)
損失トレード:
69 (27.82%)
ベストトレード:
158.90 USD
最悪のトレード:
-165.72 USD
総利益:
2 392.39 USD (56 969 pips)
総損失:
-1 361.82 USD (42 551 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 059.69 USD)
最大連続利益:
1 059.69 USD (16)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
96.84%
最大入金額:
123.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
99 (39.92%)
短いトレード:
149 (60.08%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
13.37 USD
平均損失:
-19.74 USD
最大連続の負け:
12 (-1 033.34 USD)
最大連続損失:
-1 033.34 USD (12)
月間成長:
25.02%
年間予想:
303.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 039.27 USD (47.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.67% (1 037.26 USD)
エクイティによる:
89.79% (1 004.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +158.90 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 059.69 USD
最大連続損失: -1 033.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
119%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
23
100%
248
72%
97%
1.75
4.16
USD
USD
90%
1:500