シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WWM1 KP default
A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 119%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
248
利益トレード:
179 (72.17%)
損失トレード:
69 (27.82%)
ベストトレード:
158.90 USD
最悪のトレード:
-165.72 USD
総利益:
2 392.39 USD (56 969 pips)
総損失:
-1 361.82 USD (42 551 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 059.69 USD)
最大連続利益:
1 059.69 USD (16)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
96.84%
最大入金額:
123.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
99 (39.92%)
短いトレード:
149 (60.08%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
4.16 USD
平均利益:
13.37 USD
平均損失:
-19.74 USD
最大連続の負け:
12 (-1 033.34 USD)
最大連続損失:
-1 033.34 USD (12)
月間成長:
25.02%
年間予想:
303.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 039.27 USD (47.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.67% (1 037.26 USD)
エクイティによる:
89.79% (1 004.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +158.90 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 059.69 USD
最大連続損失: -1 033.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 より多く...
レビューなし
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 06:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください