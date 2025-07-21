SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WWM1 KP default
A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 120%
OctaFX-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
250
Gewinntrades:
181 (72.40%)
Verlusttrades:
69 (27.60%)
Bester Trade:
158.90 USD
Schlechtester Trade:
-165.72 USD
Bruttoprofit:
2 398.58 USD (57 312 pips)
Bruttoverlust:
-1 361.82 USD (42 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 059.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 059.69 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
96.84%
Max deposit load:
123.75%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
99 (39.60%)
Short-Positionen:
151 (60.40%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
4.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 033.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 033.34 USD (12)
Wachstum pro Monat :
7.34%
Jahresprognose:
89.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 039.27 USD (47.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.67% (1 037.26 USD)
Kapital:
89.79% (1 004.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 250
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +158.90 USD
Schlechtester Trade: -166 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 059.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 033.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
noch 8 ...
Keine Bewertungen
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 06:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
