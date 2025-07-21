- Büyüme
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
97 (70.80%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (29.20%)
En iyi işlem:
158.90 USD
En kötü işlem:
-165.72 USD
Brüt kâr:
1 662.16 USD (36 732 pips)
Brüt zarar:
-1 197.82 USD (33 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 059.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 059.69 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.84%
Maks. mevduat yükü:
123.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
53 (38.69%)
Satış işlemleri:
84 (61.31%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
3.39 USD
Ortalama kâr:
17.14 USD
Ortalama zarar:
-29.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 033.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 033.34 USD (12)
Aylık büyüme:
16.94%
Yıllık tahmin:
205.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 039.27 USD (47.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.67% (1 037.26 USD)
Varlığa göre:
89.79% (1 004.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +158.90 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 059.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 033.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
10
100%
137
70%
97%
1.38
3.39
USD
USD
90%
1:500