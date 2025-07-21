- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
97 (70.80%)
Loss Trade:
40 (29.20%)
Best Trade:
158.90 USD
Worst Trade:
-165.72 USD
Profitto lordo:
1 662.16 USD (36 732 pips)
Perdita lorda:
-1 197.82 USD (33 565 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 059.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 059.69 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.84%
Massimo carico di deposito:
123.75%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
53 (38.69%)
Short Trade:
84 (61.31%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
17.14 USD
Perdita media:
-29.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 033.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 033.34 USD (12)
Crescita mensile:
16.94%
Previsione annuale:
205.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 039.27 USD (47.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.67% (1 037.26 USD)
Per equità:
89.79% (1 004.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.90 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 059.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1 033.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
8 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
10
100%
137
70%
97%
1.38
3.39
USD
USD
90%
1:500