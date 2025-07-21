SegnaliSezioni
A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 45%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
97 (70.80%)
Loss Trade:
40 (29.20%)
Best Trade:
158.90 USD
Worst Trade:
-165.72 USD
Profitto lordo:
1 662.16 USD (36 732 pips)
Perdita lorda:
-1 197.82 USD (33 565 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 059.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 059.69 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.84%
Massimo carico di deposito:
123.75%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
53 (38.69%)
Short Trade:
84 (61.31%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
17.14 USD
Perdita media:
-29.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 033.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 033.34 USD (12)
Crescita mensile:
16.94%
Previsione annuale:
205.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 039.27 USD (47.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.67% (1 037.26 USD)
Per equità:
89.79% (1 004.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.90 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 059.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1 033.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 più
Non ci sono recensioni
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 18:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
