A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 116%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
177 (72.83%)
Убыточных трейдов:
66 (27.16%)
Лучший трейд:
158.90 USD
Худший трейд:
-165.72 USD
Общая прибыль:
2 363.36 USD (56 349 pips)
Общий убыток:
-1 353.01 USD (41 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 059.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 059.69 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.84%
Макс. загрузка депозита:
123.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
99 (40.74%)
Коротких трейдов:
144 (59.26%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
13.35 USD
Средний убыток:
-20.50 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 033.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 033.34 USD (12)
Прирост в месяц:
23.50%
Годовой прогноз:
285.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 039.27 USD (47.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.67% (1 037.26 USD)
По эквити:
89.79% (1 004.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 243
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +158.90 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 059.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 033.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
еще 8...
Нет отзывов
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 06:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.