- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
177 (72.83%)
Убыточных трейдов:
66 (27.16%)
Лучший трейд:
158.90 USD
Худший трейд:
-165.72 USD
Общая прибыль:
2 363.36 USD (56 349 pips)
Общий убыток:
-1 353.01 USD (41 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 059.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 059.69 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.84%
Макс. загрузка депозита:
123.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
99 (40.74%)
Коротких трейдов:
144 (59.26%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
4.16 USD
Средняя прибыль:
13.35 USD
Средний убыток:
-20.50 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 033.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 033.34 USD (12)
Прирост в месяц:
23.50%
Годовой прогноз:
285.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 039.27 USD (47.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.67% (1 037.26 USD)
По эквити:
89.79% (1 004.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|14K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +158.90 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 059.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 033.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
116%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
22
100%
243
72%
97%
1.74
4.16
USD
USD
90%
1:500