A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
137
Bénéfice trades:
97 (70.80%)
Perte trades:
40 (29.20%)
Meilleure transaction:
158.90 USD
Pire transaction:
-165.72 USD
Bénéfice brut:
1 662.16 USD (36 732 pips)
Perte brute:
-1 197.82 USD (33 565 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1 059.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 059.69 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
96.84%
Charge de dépôt maximale:
123.75%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
53 (38.69%)
Courts trades:
84 (61.31%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
3.39 USD
Bénéfice moyen:
17.14 USD
Perte moyenne:
-29.95 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 033.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 033.34 USD (12)
Croissance mensuelle:
16.94%
Prévision annuelle:
205.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 039.27 USD (47.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.67% (1 037.26 USD)
Par fonds propres:
89.79% (1 004.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.90 USD
Pire transaction: -166 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 059.69 USD
Perte consécutive maximale: -1 033.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 plus...
Aucun avis
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 18:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.