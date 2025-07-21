SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WWM1 KP default
A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 119%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
248
Transacciones Rentables:
179 (72.17%)
Transacciones Irrentables:
69 (27.82%)
Mejor transacción:
158.90 USD
Peor transacción:
-165.72 USD
Beneficio Bruto:
2 392.39 USD (56 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 361.82 USD (42 551 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 059.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 059.69 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
96.84%
Carga máxima del depósito:
123.75%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.99
Transacciones Largas:
99 (39.92%)
Transacciones Cortas:
149 (60.08%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
4.16 USD
Beneficio medio:
13.37 USD
Pérdidas medias:
-19.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 033.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 033.34 USD (12)
Crecimiento al mes:
25.02%
Pronóstico anual:
303.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 039.27 USD (47.76%)
Reducción relativa:
De balance:
47.67% (1 037.26 USD)
De fondos:
89.79% (1 004.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +158.90 USD
Peor transacción: -166 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 059.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 033.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
otros 8...
No hay comentarios
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 06:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WWM1 KP default
30 USD al mes
119%
0
0
USD
1.7K
USD
23
100%
248
72%
97%
1.75
4.16
USD
90%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.