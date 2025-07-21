- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
243
盈利交易:
177 (72.83%)
亏损交易:
66 (27.16%)
最好交易:
158.90 USD
最差交易:
-165.72 USD
毛利:
2 363.36 USD (56 349 pips)
毛利亏损:
-1 353.01 USD (41 894 pips)
最大连续赢利:
16 (1 059.69 USD)
最大连续盈利:
1 059.69 USD (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
96.84%
最大入金加载:
123.75%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.97
长期交易:
99 (40.74%)
短期交易:
144 (59.26%)
利润因子:
1.75
预期回报:
4.16 USD
平均利润:
13.35 USD
平均损失:
-20.50 USD
最大连续失误:
12 (-1 033.34 USD)
最大连续亏损:
-1 033.34 USD (12)
每月增长:
23.50%
年度预测:
285.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 039.27 USD (47.76%)
相对跌幅:
结余:
47.67% (1 037.26 USD)
净值:
89.79% (1 004.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +158.90 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 059.69 USD
最大连续亏损: -1 033.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
116%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
22
100%
243
72%
97%
1.74
4.16
USD
USD
90%
1:500