- 자본
- 축소
트레이드:
265
이익 거래:
194 (73.20%)
손실 거래:
71 (26.79%)
최고의 거래:
158.90 USD
최악의 거래:
-165.72 USD
총 수익:
2 450.85 USD (59 825 pips)
총 손실:
-1 363.96 USD (42 760 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 059.69 USD)
연속 최대 이익:
1 059.69 USD (16)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
96.84%
최대 입금량:
123.75%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.05
롱(주식매수):
99 (37.36%)
숏(주식차입매도):
166 (62.64%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
12.63 USD
평균 손실:
-19.21 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 033.34 USD)
연속 최대 손실:
-1 033.34 USD (12)
월별 성장률:
9.39%
연간 예측:
113.88%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 039.27 USD (47.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.67% (1 037.26 USD)
자본금별:
89.79% (1 004.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|265
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +158.90 USD
최악의 거래: -166 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 059.69 USD
연속 최대 손실: -1 033.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
127%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
25
100%
265
73%
97%
1.79
4.10
USD
USD
90%
1:500