- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
179 (72.17%)
Negociações com perda:
69 (27.82%)
Melhor negociação:
158.90 USD
Pior negociação:
-165.72 USD
Lucro bruto:
2 392.39 USD (56 969 pips)
Perda bruta:
-1 361.82 USD (42 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 059.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 059.69 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
96.84%
Depósito máximo carregado:
123.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
99 (39.92%)
Negociações curtas:
149 (60.08%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
13.37 USD
Perda média:
-19.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 033.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 033.34 USD (12)
Crescimento mensal:
25.02%
Previsão anual:
303.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 039.27 USD (47.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.67% (1 037.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.79% (1 004.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|248
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +158.90 USD
Pior negociação: -166 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 059.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 033.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.14 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.15 × 20
|
OctaFX-Real2
|0.16 × 19
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.17 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.27 × 194
|
OctaFX-Real10
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.43 × 7
|
OctaFX-Real7
|0.43 × 42
|
CedarLLC-Real2
|0.46 × 13
|
FBS-Real-7
|1.00 × 2
|
FBSInc-Real-11
|1.23 × 13
|
FBS-Real-9
|2.00 × 1
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
8 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
119%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
23
100%
248
72%
97%
1.75
4.16
USD
USD
90%
1:500