A Sumitro Parikesit

WWM1 KP default

A Sumitro Parikesit
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 119%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
179 (72.17%)
Negociações com perda:
69 (27.82%)
Melhor negociação:
158.90 USD
Pior negociação:
-165.72 USD
Lucro bruto:
2 392.39 USD (56 969 pips)
Perda bruta:
-1 361.82 USD (42 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 059.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 059.69 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
96.84%
Depósito máximo carregado:
123.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
99 (39.92%)
Negociações curtas:
149 (60.08%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
4.16 USD
Lucro médio:
13.37 USD
Perda média:
-19.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 033.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 033.34 USD (12)
Crescimento mensal:
25.02%
Previsão anual:
303.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 039.27 USD (47.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.67% (1 037.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.79% (1 004.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 248
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 14K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +158.90 USD
Pior negociação: -166 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 059.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 033.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.14 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.15 × 20
OctaFX-Real2
0.16 × 19
Tickmill-Live10
0.17 × 6
OctaFX-Real9
0.17 × 23
Tickmill-Live09
0.27 × 194
OctaFX-Real10
0.40 × 5
OctaFX-Real8
0.43 × 7
OctaFX-Real7
0.43 × 42
CedarLLC-Real2
0.46 × 13
FBS-Real-7
1.00 × 2
FBSInc-Real-11
1.23 × 13
FBS-Real-9
2.00 × 1
TitanFX-01
2.00 × 1
8 mais ...
Sem comentários
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 06:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 08:39
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 10:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
