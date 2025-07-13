シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stratos Mistral Live Trading
Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  888  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 360%
Headway-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
335
利益トレード:
250 (74.62%)
損失トレード:
85 (25.37%)
ベストトレード:
35.61 USD
最悪のトレード:
-14.25 USD
総利益:
645.73 USD (26 338 pips)
総損失:
-286.05 USD (19 762 pips)
最大連続の勝ち:
16 (12.76 USD)
最大連続利益:
51.99 USD (9)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
39.47%
最大入金額:
10.75%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
9.34
長いトレード:
26 (7.76%)
短いトレード:
309 (92.24%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
2.58 USD
平均損失:
-3.37 USD
最大連続の負け:
3 (-38.49 USD)
最大連続損失:
-38.49 USD (3)
月間成長:
5.72%
年間予想:
69.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.04 USD
最大の:
38.49 USD (14.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.64% (25.55 USD)
エクイティによる:
28.82% (101.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCHF 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCHF 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCHF 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.61 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +12.76 USD
最大連続損失: -38.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

レビューなし
2026.01.15 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.14 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Stratos Mistral Live Trading
888 USD/月
360%
0
0
USD
460
USD
59
100%
335
74%
39%
2.25
1.07
USD
29%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください