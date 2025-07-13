- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
335
利益トレード:
250 (74.62%)
損失トレード:
85 (25.37%)
ベストトレード:
35.61 USD
最悪のトレード:
-14.25 USD
総利益:
645.73 USD (26 338 pips)
総損失:
-286.05 USD (19 762 pips)
最大連続の勝ち:
16 (12.76 USD)
最大連続利益:
51.99 USD (9)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
39.47%
最大入金額:
10.75%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
9.34
長いトレード:
26 (7.76%)
短いトレード:
309 (92.24%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
2.58 USD
平均損失:
-3.37 USD
最大連続の負け:
3 (-38.49 USD)
最大連続損失:
-38.49 USD (3)
月間成長:
5.72%
年間予想:
69.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.04 USD
最大の:
38.49 USD (14.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.64% (25.55 USD)
エクイティによる:
28.82% (101.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF
|360
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF
|6.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
888 USD/月
360%
0
0
USD
USD
460
USD
USD
59
100%
335
74%
39%
2.25
1.07
USD
USD
29%
1:500