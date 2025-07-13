SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stratos Mistral Live Trading
Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2024 309%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
312
Bénéfice trades:
234 (75.00%)
Perte trades:
78 (25.00%)
Meilleure transaction:
35.61 USD
Pire transaction:
-14.25 USD
Bénéfice brut:
574.69 USD (23 325 pips)
Perte brute:
-265.68 USD (18 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (12.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
61.74%
Charge de dépôt maximale:
10.75%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
8.03
Longs trades:
14 (4.49%)
Courts trades:
298 (95.51%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
2.46 USD
Perte moyenne:
-3.41 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-38.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.06%
Prévision annuelle:
122.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.04 USD
Maximal:
38.49 USD (14.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.64% (25.55 USD)
Par fonds propres:
28.82% (101.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 309
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.61 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.76 USD
Perte consécutive maximale: -38.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

Aucun avis
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stratos Mistral Live Trading
888 USD par mois
309%
0
0
USD
409
USD
43
100%
312
75%
62%
2.16
0.99
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.