Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 360%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
250 (74.62%)
Verlusttrades:
85 (25.37%)
Bester Trade:
35.61 USD
Schlechtester Trade:
-14.25 USD
Bruttoprofit:
645.73 USD (26 338 pips)
Bruttoverlust:
-286.05 USD (19 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (12.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.99 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
39.47%
Max deposit load:
10.75%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
9.34
Long-Positionen:
26 (7.76%)
Short-Positionen:
309 (92.24%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-38.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.49 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.72%
Jahresprognose:
69.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.04 USD
Maximaler:
38.49 USD (14.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.64% (25.55 USD)
Kapital:
28.82% (101.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.61 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

