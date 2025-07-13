- Wachstum
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
250 (74.62%)
Verlusttrades:
85 (25.37%)
Bester Trade:
35.61 USD
Schlechtester Trade:
-14.25 USD
Bruttoprofit:
645.73 USD (26 338 pips)
Bruttoverlust:
-286.05 USD (19 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (12.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.99 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
39.47%
Max deposit load:
10.75%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
9.34
Long-Positionen:
26 (7.76%)
Short-Positionen:
309 (92.24%)
Profit-Faktor:
2.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-38.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.49 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.72%
Jahresprognose:
69.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.04 USD
Maximaler:
38.49 USD (14.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.64% (25.55 USD)
Kapital:
28.82% (101.63 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCHF
|360
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCHF
|6.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Bester Trade: +35.61 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
