Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
250 (74.62%)
Убыточных трейдов:
85 (25.37%)
Лучший трейд:
35.61 USD
Худший трейд:
-14.25 USD
Общая прибыль:
645.73 USD (26 338 pips)
Общий убыток:
-286.05 USD (19 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (12.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
39.47%
Макс. загрузка депозита:
10.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
9.34
Длинных трейдов:
26 (7.76%)
Коротких трейдов:
309 (92.24%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
2.58 USD
Средний убыток:
-3.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.49 USD (3)
Прирост в месяц:
5.72%
Годовой прогноз:
69.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.04 USD
Максимальная:
38.49 USD (14.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.64% (25.55 USD)
По эквити:
28.82% (101.63 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|335
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|360
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|6.6K
Лучший трейд: +35.61 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12.76 USD
Макс. убыток в серии: -38.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
Нет отзывов
