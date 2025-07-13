СигналыРазделы
Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2024 360%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
335
Прибыльных трейдов:
250 (74.62%)
Убыточных трейдов:
85 (25.37%)
Лучший трейд:
35.61 USD
Худший трейд:
-14.25 USD
Общая прибыль:
645.73 USD (26 338 pips)
Общий убыток:
-286.05 USD (19 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (12.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
39.47%
Макс. загрузка депозита:
10.75%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
9.34
Длинных трейдов:
26 (7.76%)
Коротких трейдов:
309 (92.24%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
2.58 USD
Средний убыток:
-3.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-38.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.49 USD (3)
Прирост в месяц:
5.72%
Годовой прогноз:
69.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.04 USD
Максимальная:
38.49 USD (14.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.64% (25.55 USD)
По эквити:
28.82% (101.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.61 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12.76 USD
Макс. убыток в серии: -38.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

Нет отзывов
2026.01.15 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.14 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
