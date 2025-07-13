- Crescimento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
250 (74.62%)
Negociações com perda:
85 (25.37%)
Melhor negociação:
35.61 USD
Pior negociação:
-14.25 USD
Lucro bruto:
645.73 USD (26 338 pips)
Perda bruta:
-286.05 USD (19 762 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (12.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.99 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
39.47%
Depósito máximo carregado:
10.75%
Último negócio:
37 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
9.34
Negociações longas:
26 (7.76%)
Negociações curtas:
309 (92.24%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
2.58 USD
Perda média:
-3.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-38.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.49 USD (3)
Crescimento mensal:
5.72%
Previsão anual:
69.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.04 USD
Máximo:
38.49 USD (14.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.64% (25.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.82% (101.63 USD)
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF
|360
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF
|6.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
Sem comentários
