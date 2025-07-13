SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Stratos Mistral Live Trading
Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2024 360%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
250 (74.62%)
Negociações com perda:
85 (25.37%)
Melhor negociação:
35.61 USD
Pior negociação:
-14.25 USD
Lucro bruto:
645.73 USD (26 338 pips)
Perda bruta:
-286.05 USD (19 762 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (12.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.99 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
39.47%
Depósito máximo carregado:
10.75%
Último negócio:
37 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
9.34
Negociações longas:
26 (7.76%)
Negociações curtas:
309 (92.24%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
2.58 USD
Perda média:
-3.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-38.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.49 USD (3)
Crescimento mensal:
5.72%
Previsão anual:
69.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.04 USD
Máximo:
38.49 USD (14.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.64% (25.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.82% (101.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCHF 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCHF 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCHF 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35.61 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +12.76 USD
Máxima perda consecutiva: -38.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

Sem comentários
2026.01.15 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.14 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
