Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 309%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
312
Kârla kapanan işlemler:
234 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (25.00%)
En iyi işlem:
35.61 USD
En kötü işlem:
-14.25 USD
Brüt kâr:
574.69 USD (23 325 pips)
Brüt zarar:
-265.68 USD (18 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (12.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.99 USD (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
61.74%
Maks. mevduat yükü:
10.75%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
8.03
Alış işlemleri:
14 (4.49%)
Satış işlemleri:
298 (95.51%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-3.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.49 USD (3)
Aylık büyüme:
10.06%
Yıllık tahmin:
122.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.04 USD
Maksimum:
38.49 USD (14.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.64% (25.55 USD)
Varlığa göre:
28.82% (101.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 309
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.61 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

İnceleme yok
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
