- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
234 (75.00%)
Loss Trade:
78 (25.00%)
Best Trade:
35.61 USD
Worst Trade:
-14.25 USD
Profitto lordo:
574.69 USD (23 325 pips)
Perdita lorda:
-265.68 USD (18 494 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
61.74%
Massimo carico di deposito:
10.75%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
8.03
Long Trade:
14 (4.49%)
Short Trade:
298 (95.51%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.49 USD (3)
Crescita mensile:
10.06%
Previsione annuale:
122.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.04 USD
Massimale:
38.49 USD (14.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.64% (25.55 USD)
Per equità:
28.82% (101.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|312
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|309
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.61 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.76 USD
Massima perdita consecutiva: -38.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
