Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2024 309%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
312
Profit Trade:
234 (75.00%)
Loss Trade:
78 (25.00%)
Best Trade:
35.61 USD
Worst Trade:
-14.25 USD
Profitto lordo:
574.69 USD (23 325 pips)
Perdita lorda:
-265.68 USD (18 494 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
61.74%
Massimo carico di deposito:
10.75%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
8.03
Long Trade:
14 (4.49%)
Short Trade:
298 (95.51%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.49 USD (3)
Crescita mensile:
10.06%
Previsione annuale:
122.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.04 USD
Massimale:
38.49 USD (14.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.64% (25.55 USD)
Per equità:
28.82% (101.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 312
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 309
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.61 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.76 USD
Massima perdita consecutiva: -38.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

Non ci sono recensioni
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
