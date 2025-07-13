- 成长
交易:
335
盈利交易:
250 (74.62%)
亏损交易:
85 (25.37%)
最好交易:
35.61 USD
最差交易:
-14.25 USD
毛利:
645.73 USD (26 338 pips)
毛利亏损:
-286.05 USD (19 762 pips)
最大连续赢利:
16 (12.76 USD)
最大连续盈利:
51.99 USD (9)
夏普比率:
0.20
交易活动:
39.47%
最大入金加载:
10.75%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
22 小时
采收率:
9.34
长期交易:
26 (7.76%)
短期交易:
309 (92.24%)
利润因子:
2.26
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
2.58 USD
平均损失:
-3.37 USD
最大连续失误:
3 (-38.49 USD)
最大连续亏损:
-38.49 USD (3)
每月增长:
5.72%
年度预测:
69.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.04 USD
最大值:
38.49 USD (14.64%)
相对跌幅:
结余:
17.64% (25.55 USD)
净值:
28.82% (101.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|360
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|6.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.61 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.76 USD
最大连续亏损: -38.49 USD
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
