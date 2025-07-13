信号部分
Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 888 USD per 
增长自 2024 360%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
335
盈利交易:
250 (74.62%)
亏损交易:
85 (25.37%)
最好交易:
35.61 USD
最差交易:
-14.25 USD
毛利:
645.73 USD (26 338 pips)
毛利亏损:
-286.05 USD (19 762 pips)
最大连续赢利:
16 (12.76 USD)
最大连续盈利:
51.99 USD (9)
夏普比率:
0.20
交易活动:
39.47%
最大入金加载:
10.75%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
22 小时
采收率:
9.34
长期交易:
26 (7.76%)
短期交易:
309 (92.24%)
利润因子:
2.26
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
2.58 USD
平均损失:
-3.37 USD
最大连续失误:
3 (-38.49 USD)
最大连续亏损:
-38.49 USD (3)
每月增长:
5.72%
年度预测:
69.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.04 USD
最大值:
38.49 USD (14.64%)
相对跌幅:
结余:
17.64% (25.55 USD)
净值:
28.82% (101.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCHF 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCHF 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCHF 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +35.61 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.76 USD
最大连续亏损: -38.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

没有评论
2026.01.15 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.14 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
