Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 comentarios
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD al mes
incremento desde 2024 358%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
334
Transacciones Rentables:
249 (74.55%)
Transacciones Irrentables:
85 (25.45%)
Mejor transacción:
35.61 USD
Peor transacción:
-14.25 USD
Beneficio Bruto:
644.10 USD (26 208 pips)
Pérdidas Brutas:
-286.05 USD (19 762 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (12.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
39.47%
Carga máxima del depósito:
10.75%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
9.30
Transacciones Largas:
25 (7.49%)
Transacciones Cortas:
309 (92.51%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-3.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-38.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.49 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.34%
Pronóstico anual:
64.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.04 USD
Máxima:
38.49 USD (14.64%)
Reducción relativa:
De balance:
17.64% (25.55 USD)
De fondos:
28.82% (101.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF 358
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF 6.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.61 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +12.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

No hay comentarios
2026.01.15 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.14 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
