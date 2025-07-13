- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
334
Transacciones Rentables:
249 (74.55%)
Transacciones Irrentables:
85 (25.45%)
Mejor transacción:
35.61 USD
Peor transacción:
-14.25 USD
Beneficio Bruto:
644.10 USD (26 208 pips)
Pérdidas Brutas:
-286.05 USD (19 762 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (12.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
39.47%
Carga máxima del depósito:
10.75%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
9.30
Transacciones Largas:
25 (7.49%)
Transacciones Cortas:
309 (92.51%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-3.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-38.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.49 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.34%
Pronóstico anual:
64.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.04 USD
Máxima:
38.49 USD (14.64%)
Reducción relativa:
De balance:
17.64% (25.55 USD)
De fondos:
28.82% (101.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCHF
|358
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCHF
|6.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35.61 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +12.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
