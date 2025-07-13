시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Stratos Mistral Live Trading
Michela Russo

Stratos Mistral Live Trading

Michela Russo
0 리뷰
안정성
59
0 / 0 USD
월별 888 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 360%
Headway-Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
335
이익 거래:
250 (74.62%)
손실 거래:
85 (25.37%)
최고의 거래:
35.61 USD
최악의 거래:
-14.25 USD
총 수익:
645.73 USD (26 338 pips)
총 손실:
-286.05 USD (19 762 pips)
연속 최대 이익:
16 (12.76 USD)
연속 최대 이익:
51.99 USD (9)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
39.47%
최대 입금량:
10.75%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
9.34
롱(주식매수):
26 (7.76%)
숏(주식차입매도):
309 (92.24%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
1.07 USD
평균 이익:
2.58 USD
평균 손실:
-3.37 USD
연속 최대 손실:
3 (-38.49 USD)
연속 최대 손실:
-38.49 USD (3)
월별 성장률:
5.72%
연간 예측:
69.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.04 USD
최대한의:
38.49 USD (14.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.64% (25.55 USD)
자본금별:
28.82% (101.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCHF 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCHF 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCHF 6.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +35.61 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12.76 USD
연속 최대 손실: -38.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.

You can buy the EA from this link

Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855

Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856

리뷰 없음
2026.01.15 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.14 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Stratos Mistral Live Trading
월별 888 USD
360%
0
0
USD
460
USD
59
100%
335
74%
39%
2.25
1.07
USD
29%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.