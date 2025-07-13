- 자본
- 축소
트레이드:
335
이익 거래:
250 (74.62%)
손실 거래:
85 (25.37%)
최고의 거래:
35.61 USD
최악의 거래:
-14.25 USD
총 수익:
645.73 USD (26 338 pips)
총 손실:
-286.05 USD (19 762 pips)
연속 최대 이익:
16 (12.76 USD)
연속 최대 이익:
51.99 USD (9)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
39.47%
최대 입금량:
10.75%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
9.34
롱(주식매수):
26 (7.76%)
숏(주식차입매도):
309 (92.24%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
1.07 USD
평균 이익:
2.58 USD
평균 손실:
-3.37 USD
연속 최대 손실:
3 (-38.49 USD)
연속 최대 손실:
-38.49 USD (3)
월별 성장률:
5.72%
연간 예측:
69.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.04 USD
최대한의:
38.49 USD (14.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.64% (25.55 USD)
자본금별:
28.82% (101.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF
|360
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF
|6.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +35.61 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +12.76 USD
연속 최대 손실: -38.49 USD
Running in this Account Stratos Mistral on Gbpchf M15, default settings.
You can buy the EA from this link
Stratos Mistral MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/143855
Stratos Mistral MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143856
