- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
633
利益トレード:
451 (71.24%)
損失トレード:
182 (28.75%)
ベストトレード:
2 143.46 USD
最悪のトレード:
-620.42 USD
総利益:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
総損失:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
最大連続の勝ち:
32 (639.37 USD)
最大連続利益:
2 454.69 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
93.86%
最大入金額:
53.53%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.75
長いトレード:
373 (58.93%)
短いトレード:
260 (41.07%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
12.06 USD
平均利益:
50.75 USD
平均損失:
-83.79 USD
最大連続の負け:
17 (-953.98 USD)
最大連続損失:
-4 358.38 USD (12)
月間成長:
18.34%
年間予想:
222.54%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 910.95 USD
最大の:
4 358.38 USD (24.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.27% (4 358.38 USD)
エクイティによる:
71.55% (4 406.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 143.46 USD
最悪のトレード: -620 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +639.37 USD
最大連続損失: -953.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
1 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
124%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
USD
72%
1:500