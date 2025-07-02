信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BIGFISH COPYTRADING
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 124%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
633
盈利交易:
451 (71.24%)
亏损交易:
182 (28.75%)
最好交易:
2 143.46 USD
最差交易:
-620.42 USD
毛利:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
毛利亏损:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
最大连续赢利:
32 (639.37 USD)
最大连续盈利:
2 454.69 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
93.86%
最大入金加载:
53.53%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.75
长期交易:
373 (58.93%)
短期交易:
260 (41.07%)
利润因子:
1.50
预期回报:
12.06 USD
平均利润:
50.75 USD
平均损失:
-83.79 USD
最大连续失误:
17 (-953.98 USD)
最大连续亏损:
-4 358.38 USD (12)
每月增长:
18.34%
年度预测:
222.54%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 910.95 USD
最大值:
4 358.38 USD (24.19%)
相对跌幅:
结余:
28.27% (4 358.38 USD)
净值:
71.55% (4 406.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 268
AUDCAD 214
EURUSD 88
NZDCAD 48
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 10K
AUDCAD -2.3K
EURUSD -616
NZDCAD 472
XAUUSD -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -223K
AUDCAD 453
EURUSD -7.5K
NZDCAD 790
XAUUSD 1.1K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 143.46 USD
最差交易: -620 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +639.37 USD
最大连续亏损: -953.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
4.94 × 340
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
1 更多...
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

没有评论
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 07:29
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 19:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 05:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
