- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
633
盈利交易:
451 (71.24%)
亏损交易:
182 (28.75%)
最好交易:
2 143.46 USD
最差交易:
-620.42 USD
毛利:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
毛利亏损:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
最大连续赢利:
32 (639.37 USD)
最大连续盈利:
2 454.69 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
93.86%
最大入金加载:
53.53%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.75
长期交易:
373 (58.93%)
短期交易:
260 (41.07%)
利润因子:
1.50
预期回报:
12.06 USD
平均利润:
50.75 USD
平均损失:
-83.79 USD
最大连续失误:
17 (-953.98 USD)
最大连续亏损:
-4 358.38 USD (12)
每月增长:
18.34%
年度预测:
222.54%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 910.95 USD
最大值:
4 358.38 USD (24.19%)
相对跌幅:
结余:
28.27% (4 358.38 USD)
净值:
71.55% (4 406.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 143.46 USD
最差交易: -620 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +639.37 USD
最大连续亏损: -953.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
124%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
USD
72%
1:500