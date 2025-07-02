SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BIGFISH COPYTRADING
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 124%
Headway-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
633
Gewinntrades:
451 (71.24%)
Verlusttrades:
182 (28.75%)
Bester Trade:
2 143.46 USD
Schlechtester Trade:
-620.42 USD
Bruttoprofit:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Bruttoverlust:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (639.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 454.69 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
93.86%
Max deposit load:
53.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.75
Long-Positionen:
373 (58.93%)
Short-Positionen:
260 (41.07%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
12.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-83.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-953.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 358.38 USD (12)
Wachstum pro Monat :
18.34%
Jahresprognose:
222.54%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 910.95 USD
Maximaler:
4 358.38 USD (24.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.27% (4 358.38 USD)
Kapital:
71.55% (4 406.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 268
AUDCAD 214
EURUSD 88
NZDCAD 48
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 10K
AUDCAD -2.3K
EURUSD -616
NZDCAD 472
XAUUSD -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -223K
AUDCAD 453
EURUSD -7.5K
NZDCAD 790
XAUUSD 1.1K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 143.46 USD
Schlechtester Trade: -620 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +639.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -953.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
4.94 × 340
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
noch 1 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

Keine Bewertungen
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 07:29
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 19:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 05:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BIGFISH COPYTRADING
30 USD pro Monat
124%
0
0
USD
13K
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
72%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.