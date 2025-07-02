- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
633
Gewinntrades:
451 (71.24%)
Verlusttrades:
182 (28.75%)
Bester Trade:
2 143.46 USD
Schlechtester Trade:
-620.42 USD
Bruttoprofit:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Bruttoverlust:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (639.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 454.69 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
93.86%
Max deposit load:
53.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.75
Long-Positionen:
373 (58.93%)
Short-Positionen:
260 (41.07%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
12.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-83.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-953.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 358.38 USD (12)
Wachstum pro Monat :
18.34%
Jahresprognose:
222.54%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 910.95 USD
Maximaler:
4 358.38 USD (24.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.27% (4 358.38 USD)
Kapital:
71.55% (4 406.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 143.46 USD
Schlechtester Trade: -620 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +639.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -953.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
