СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BIGFISH COPYTRADING
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 124%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
633
Прибыльных трейдов:
451 (71.24%)
Убыточных трейдов:
182 (28.75%)
Лучший трейд:
2 143.46 USD
Худший трейд:
-620.42 USD
Общая прибыль:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Общий убыток:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (639.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 454.69 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.86%
Макс. загрузка депозита:
53.53%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
373 (58.93%)
Коротких трейдов:
260 (41.07%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
12.06 USD
Средняя прибыль:
50.75 USD
Средний убыток:
-83.79 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-953.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 358.38 USD (12)
Прирост в месяц:
18.34%
Годовой прогноз:
222.54%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 910.95 USD
Максимальная:
4 358.38 USD (24.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.27% (4 358.38 USD)
По эквити:
71.55% (4 406.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 268
AUDCAD 214
EURUSD 88
NZDCAD 48
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 10K
AUDCAD -2.3K
EURUSD -616
NZDCAD 472
XAUUSD -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -223K
AUDCAD 453
EURUSD -7.5K
NZDCAD 790
XAUUSD 1.1K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 143.46 USD
Худший трейд: -620 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +639.37 USD
Макс. убыток в серии: -953.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
4.94 × 340
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

Нет отзывов
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 07:29
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 19:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 05:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BIGFISH COPYTRADING
30 USD в месяц
124%
0
0
USD
13K
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
72%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.