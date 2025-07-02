- Прирост
Всего трейдов:
633
Прибыльных трейдов:
451 (71.24%)
Убыточных трейдов:
182 (28.75%)
Лучший трейд:
2 143.46 USD
Худший трейд:
-620.42 USD
Общая прибыль:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Общий убыток:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (639.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 454.69 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.86%
Макс. загрузка депозита:
53.53%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
373 (58.93%)
Коротких трейдов:
260 (41.07%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
12.06 USD
Средняя прибыль:
50.75 USD
Средний убыток:
-83.79 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-953.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 358.38 USD (12)
Прирост в месяц:
18.34%
Годовой прогноз:
222.54%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 910.95 USD
Максимальная:
4 358.38 USD (24.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.27% (4 358.38 USD)
По эквити:
71.55% (4 406.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
Лучший трейд: +2 143.46 USD
Худший трейд: -620 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +639.37 USD
Макс. убыток в серии: -953.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
