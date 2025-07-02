SignauxSections
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
244
Bénéfice trades:
171 (70.08%)
Perte trades:
73 (29.92%)
Meilleure transaction:
668.63 USD
Pire transaction:
-620.42 USD
Bénéfice brut:
4 473.43 USD (4 411 446 pips)
Perte brute:
-6 839.58 USD (2 694 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (993.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
993.03 USD (23)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
97.01%
Charge de dépôt maximale:
9.95%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
174 (71.31%)
Courts trades:
70 (28.69%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-9.70 USD
Bénéfice moyen:
26.16 USD
Perte moyenne:
-93.69 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-953.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 358.38 USD (12)
Croissance mensuelle:
-18.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 910.95 USD
Maximal:
4 358.38 USD (24.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.27% (4 358.38 USD)
Par fonds propres:
26.19% (3 694.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 72
EURUSD 59
BTCUSD 51
NZDCAD 48
XAUUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -3.4K
EURUSD -721
BTCUSD 1.4K
NZDCAD 472
XAUUSD -61
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -6.3K
EURUSD -5.4K
BTCUSD 1.7M
NZDCAD 790
XAUUSD 1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +668.63 USD
Pire transaction: -620 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +993.03 USD
Perte consécutive maximale: -953.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
FBS-Real-2
4.94 × 340
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

Aucun avis
2025.09.22 18:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.07.24 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 02:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.03 01:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.02 08:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.02 08:47
High risk of negative slippage when copying deals
