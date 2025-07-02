SinyallerBölümler
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
172 (69.63%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (30.36%)
En iyi işlem:
668.63 USD
En kötü işlem:
-620.42 USD
Brüt kâr:
4 486.33 USD (4 411 660 pips)
Brüt zarar:
-6 867.16 USD (2 695 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (993.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
993.03 USD (23)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
97.01%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
177 (71.66%)
Satış işlemleri:
70 (28.34%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-9.64 USD
Ortalama kâr:
26.08 USD
Ortalama zarar:
-91.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-953.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 358.38 USD (12)
Aylık büyüme:
-18.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 910.95 USD
Maksimum:
4 358.38 USD (24.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.27% (4 358.38 USD)
Varlığa göre:
26.19% (3 694.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 72
EURUSD 62
BTCUSD 51
NZDCAD 48
XAUUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -3.4K
EURUSD -735
BTCUSD 1.4K
NZDCAD 472
XAUUSD -61
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -6.3K
EURUSD -6.5K
BTCUSD 1.7M
NZDCAD 790
XAUUSD 1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +668.63 USD
En kötü işlem: -620 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +993.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -953.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
FBS-Real-2
4.94 × 340
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

İnceleme yok
2025.09.22 18:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.07.24 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 02:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.03 01:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.02 08:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.02 08:47
High risk of negative slippage when copying deals
