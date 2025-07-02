- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
172 (69.63%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (30.36%)
En iyi işlem:
668.63 USD
En kötü işlem:
-620.42 USD
Brüt kâr:
4 486.33 USD (4 411 660 pips)
Brüt zarar:
-6 867.16 USD (2 695 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (993.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
993.03 USD (23)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
97.01%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
177 (71.66%)
Satış işlemleri:
70 (28.34%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-9.64 USD
Ortalama kâr:
26.08 USD
Ortalama zarar:
-91.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-953.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 358.38 USD (12)
Aylık büyüme:
-18.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 910.95 USD
Maksimum:
4 358.38 USD (24.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.27% (4 358.38 USD)
Varlığa göre:
26.19% (3 694.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|72
|EURUSD
|62
|BTCUSD
|51
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-3.4K
|EURUSD
|-735
|BTCUSD
|1.4K
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-61
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-6.3K
|EURUSD
|-6.5K
|BTCUSD
|1.7M
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +668.63 USD
En kötü işlem: -620 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +993.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -953.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
İnceleme yok
