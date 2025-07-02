- 자본
- 축소
트레이드:
633
이익 거래:
451 (71.24%)
손실 거래:
182 (28.75%)
최고의 거래:
2 143.46 USD
최악의 거래:
-620.42 USD
총 수익:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
총 손실:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
연속 최대 이익:
32 (639.37 USD)
연속 최대 이익:
2 454.69 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
93.86%
최대 입금량:
53.53%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.75
롱(주식매수):
373 (58.93%)
숏(주식차입매도):
260 (41.07%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
12.06 USD
평균 이익:
50.75 USD
평균 손실:
-83.79 USD
연속 최대 손실:
17 (-953.98 USD)
연속 최대 손실:
-4 358.38 USD (12)
월별 성장률:
18.34%
연간 예측:
222.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 910.95 USD
최대한의:
4 358.38 USD (24.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.27% (4 358.38 USD)
자본금별:
71.55% (4 406.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 143.46 USD
최악의 거래: -620 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +639.37 USD
연속 최대 손실: -953.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
124%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
USD
72%
1:500