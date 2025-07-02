SegnaliSezioni
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
172 (69.63%)
Loss Trade:
75 (30.36%)
Best Trade:
668.63 USD
Worst Trade:
-620.42 USD
Profitto lordo:
4 486.33 USD (4 411 660 pips)
Perdita lorda:
-6 867.16 USD (2 695 380 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (993.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
993.03 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
97.01%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
177 (71.66%)
Short Trade:
70 (28.34%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-9.64 USD
Profitto medio:
26.08 USD
Perdita media:
-91.56 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-953.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 358.38 USD (12)
Crescita mensile:
-18.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 910.95 USD
Massimale:
4 358.38 USD (24.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.27% (4 358.38 USD)
Per equità:
26.19% (3 694.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 72
EURUSD 62
BTCUSD 51
NZDCAD 48
XAUUSD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -3.4K
EURUSD -735
BTCUSD 1.4K
NZDCAD 472
XAUUSD -61
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -6.3K
EURUSD -6.5K
BTCUSD 1.7M
NZDCAD 790
XAUUSD 1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +668.63 USD
Worst Trade: -620 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +993.03 USD
Massima perdita consecutiva: -953.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
FBS-Real-2
4.94 × 340
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

Non ci sono recensioni
2025.09.22 18:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 19:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.07.24 12:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 02:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.03 01:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.02 08:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.02 08:47
High risk of negative slippage when copying deals
