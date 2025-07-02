- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
172 (69.63%)
Loss Trade:
75 (30.36%)
Best Trade:
668.63 USD
Worst Trade:
-620.42 USD
Profitto lordo:
4 486.33 USD (4 411 660 pips)
Perdita lorda:
-6 867.16 USD (2 695 380 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (993.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
993.03 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
97.01%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
177 (71.66%)
Short Trade:
70 (28.34%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-9.64 USD
Profitto medio:
26.08 USD
Perdita media:
-91.56 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-953.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 358.38 USD (12)
Crescita mensile:
-18.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 910.95 USD
Massimale:
4 358.38 USD (24.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.27% (4 358.38 USD)
Per equità:
26.19% (3 694.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|72
|EURUSD
|62
|BTCUSD
|51
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-3.4K
|EURUSD
|-735
|BTCUSD
|1.4K
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-61
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-6.3K
|EURUSD
|-6.5K
|BTCUSD
|1.7M
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +668.63 USD
Worst Trade: -620 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +993.03 USD
Massima perdita consecutiva: -953.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
13
99%
247
69%
97%
0.65
-9.64
USD
USD
28%
1:500