Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 124%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
633
Transacciones Rentables:
451 (71.24%)
Transacciones Irrentables:
182 (28.75%)
Mejor transacción:
2 143.46 USD
Peor transacción:
-620.42 USD
Beneficio Bruto:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (639.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 454.69 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
93.86%
Carga máxima del depósito:
53.53%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.75
Transacciones Largas:
373 (58.93%)
Transacciones Cortas:
260 (41.07%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
12.06 USD
Beneficio medio:
50.75 USD
Pérdidas medias:
-83.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-953.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 358.38 USD (12)
Crecimiento al mes:
18.34%
Pronóstico anual:
222.54%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 910.95 USD
Máxima:
4 358.38 USD (24.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.27% (4 358.38 USD)
De fondos:
71.55% (4 406.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 268
AUDCAD 214
EURUSD 88
NZDCAD 48
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 10K
AUDCAD -2.3K
EURUSD -616
NZDCAD 472
XAUUSD -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -223K
AUDCAD 453
EURUSD -7.5K
NZDCAD 790
XAUUSD 1.1K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 143.46 USD
Peor transacción: -620 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +639.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -953.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
4.94 × 340
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
otros 1...
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 07:29
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 19:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 05:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
