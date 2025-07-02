- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
633
Transacciones Rentables:
451 (71.24%)
Transacciones Irrentables:
182 (28.75%)
Mejor transacción:
2 143.46 USD
Peor transacción:
-620.42 USD
Beneficio Bruto:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (639.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 454.69 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
93.86%
Carga máxima del depósito:
53.53%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.75
Transacciones Largas:
373 (58.93%)
Transacciones Cortas:
260 (41.07%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
12.06 USD
Beneficio medio:
50.75 USD
Pérdidas medias:
-83.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-953.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 358.38 USD (12)
Crecimiento al mes:
18.34%
Pronóstico anual:
222.54%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 910.95 USD
Máxima:
4 358.38 USD (24.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.27% (4 358.38 USD)
De fondos:
71.55% (4 406.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 143.46 USD
Peor transacción: -620 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +639.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -953.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
otros 1...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
124%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
USD
72%
1:500