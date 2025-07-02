- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
633
Negociações com lucro:
451 (71.24%)
Negociações com perda:
182 (28.75%)
Melhor negociação:
2 143.46 USD
Pior negociação:
-620.42 USD
Lucro bruto:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Perda bruta:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (639.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 454.69 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
93.86%
Depósito máximo carregado:
53.53%
Último negócio:
42 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.75
Negociações longas:
373 (58.93%)
Negociações curtas:
260 (41.07%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
12.06 USD
Lucro médio:
50.75 USD
Perda média:
-83.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-953.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 358.38 USD (12)
Crescimento mensal:
18.34%
Previsão anual:
222.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 910.95 USD
Máximo:
4 358.38 USD (24.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.27% (4 358.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.55% (4 406.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|AUDCAD
|214
|EURUSD
|88
|NZDCAD
|48
|XAUUSD
|15
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|10K
|AUDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|-616
|NZDCAD
|472
|XAUUSD
|-50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-223K
|AUDCAD
|453
|EURUSD
|-7.5K
|NZDCAD
|790
|XAUUSD
|1.1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 143.46 USD
Pior negociação: -620 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +639.37 USD
Máxima perda consecutiva: -953.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
FBS-Real-2
|4.94 × 340
TitanFX-02
|5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
