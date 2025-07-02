SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BIGFISH COPYTRADING
Omeh Philip

BIGFISH COPYTRADING

Omeh Philip
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 124%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
633
Negociações com lucro:
451 (71.24%)
Negociações com perda:
182 (28.75%)
Melhor negociação:
2 143.46 USD
Pior negociação:
-620.42 USD
Lucro bruto:
22 886.37 USD (19 120 254 pips)
Perda bruta:
-15 249.58 USD (19 363 273 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (639.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 454.69 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
93.86%
Depósito máximo carregado:
53.53%
Último negócio:
42 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.75
Negociações longas:
373 (58.93%)
Negociações curtas:
260 (41.07%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
12.06 USD
Lucro médio:
50.75 USD
Perda média:
-83.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-953.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 358.38 USD (12)
Crescimento mensal:
18.34%
Previsão anual:
222.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 910.95 USD
Máximo:
4 358.38 USD (24.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.27% (4 358.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.55% (4 406.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 268
AUDCAD 214
EURUSD 88
NZDCAD 48
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 10K
AUDCAD -2.3K
EURUSD -616
NZDCAD 472
XAUUSD -50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -223K
AUDCAD 453
EURUSD -7.5K
NZDCAD 790
XAUUSD 1.1K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 143.46 USD
Pior negociação: -620 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +639.37 USD
Máxima perda consecutiva: -953.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
FBS-Real-2
4.94 × 340
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
1 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney

Sem comentários
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.19 11:52
No swaps are charged
2026.01.14 07:29
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 19:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 08:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 05:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.17 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 11:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.17 10:21
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BIGFISH COPYTRADING
30 USD por mês
124%
0
0
USD
13K
USD
29
99%
633
71%
94%
1.50
12.06
USD
72%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.