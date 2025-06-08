- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 335
利益トレード:
968 (72.50%)
損失トレード:
367 (27.49%)
ベストトレード:
17.92 USD
最悪のトレード:
-22.05 USD
総利益:
892.27 USD (86 872 pips)
総損失:
-775.77 USD (74 341 pips)
最大連続の勝ち:
36 (51.76 USD)
最大連続利益:
66.17 USD (15)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
75.13%
最大入金額:
6.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
607 (45.47%)
短いトレード:
728 (54.53%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.09 USD
平均利益:
0.92 USD
平均損失:
-2.11 USD
最大連続の負け:
18 (-281.37 USD)
最大連続損失:
-281.37 USD (18)
月間成長:
7.38%
年間予想:
89.54%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
229.06 USD
最大の:
281.76 USD (14.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.76% (281.37 USD)
エクイティによる:
23.86% (479.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCADm
|509
|EURGBPm
|492
|USDCADm
|333
|XAUUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCADm
|157
|EURGBPm
|-110
|USDCADm
|69
|XAUUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCADm
|20K
|EURGBPm
|-10K
|USDCADm
|2.8K
|XAUUSDm
|34
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.92 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +51.76 USD
最大連続損失: -281.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
99%
1 335
72%
75%
1.15
0.09
USD
USD
24%
1:400