Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
Exness-Real18
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 356
Gewinntrades:
987 (72.78%)
Verlusttrades:
369 (27.21%)
Bester Trade:
17.92 USD
Schlechtester Trade:
-22.05 USD
Bruttoprofit:
901.12 USD (87 731 pips)
Bruttoverlust:
-777.72 USD (74 484 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (51.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.17 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
75.13%
Max deposit load:
6.52%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
157
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.44
Long-Positionen:
615 (45.35%)
Short-Positionen:
741 (54.65%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-281.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-281.37 USD (18)
Wachstum pro Monat :
7.44%
Jahresprognose:
90.26%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
229.06 USD
Maximaler:
281.76 USD (14.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.76% (281.37 USD)
Kapital:
23.86% (479.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCADm 511
EURGBPm 502
USDCADm 342
XAUUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCADm 158
EURGBPm -107
USDCADm 72
XAUUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCADm 20K
EURGBPm -10K
USDCADm 3.2K
XAUUSDm 34
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.92 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -281.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Keine Bewertungen
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
