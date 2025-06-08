SegnaliSezioni
Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
Exness-Real18
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
615
Profit Trade:
450 (73.17%)
Loss Trade:
165 (26.83%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-22.05 USD
Profitto lordo:
387.62 USD (38 508 pips)
Perdita lorda:
-499.00 USD (42 765 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (51.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.76 USD (36)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
69.86%
Massimo carico di deposito:
6.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
349 (56.75%)
Short Trade:
266 (43.25%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-3.02 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-281.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.37 USD (18)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
16.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.06 USD
Massimale:
281.76 USD (14.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.76% (281.37 USD)
Per equità:
23.86% (479.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADm 282
EURGBPm 244
USDCADm 88
XAUUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADm 86
EURGBPm -203
USDCADm 5
XAUUSDm 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADm 11K
EURGBPm -15K
USDCADm -842
XAUUSDm 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.21 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +51.76 USD
Massima perdita consecutiva: -281.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
