- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
615
Profit Trade:
450 (73.17%)
Loss Trade:
165 (26.83%)
Best Trade:
15.21 USD
Worst Trade:
-22.05 USD
Profitto lordo:
387.62 USD (38 508 pips)
Perdita lorda:
-499.00 USD (42 765 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (51.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.76 USD (36)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
69.86%
Massimo carico di deposito:
6.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
349 (56.75%)
Short Trade:
266 (43.25%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-3.02 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-281.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.37 USD (18)
Crescita mensile:
1.32%
Previsione annuale:
16.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.06 USD
Massimale:
281.76 USD (14.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.76% (281.37 USD)
Per equità:
23.86% (479.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCADm
|282
|EURGBPm
|244
|USDCADm
|88
|XAUUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCADm
|86
|EURGBPm
|-203
|USDCADm
|5
|XAUUSDm
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCADm
|11K
|EURGBPm
|-15K
|USDCADm
|-842
|XAUUSDm
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.21 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +51.76 USD
Massima perdita consecutiva: -281.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
21
99%
615
73%
70%
0.77
-0.18
USD
USD
24%
1:400