Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
Exness-Real18
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 335
Negociações com lucro:
968 (72.50%)
Negociações com perda:
367 (27.49%)
Melhor negociação:
17.92 USD
Pior negociação:
-22.05 USD
Lucro bruto:
892.27 USD (86 872 pips)
Perda bruta:
-775.77 USD (74 341 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (51.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.17 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
75.13%
Depósito máximo carregado:
6.52%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
607 (45.47%)
Negociações curtas:
728 (54.53%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-2.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-281.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-281.37 USD (18)
Crescimento mensal:
7.38%
Previsão anual:
89.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
229.06 USD
Máximo:
281.76 USD (14.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.76% (281.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.86% (479.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCADm 509
EURGBPm 492
USDCADm 333
XAUUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCADm 157
EURGBPm -110
USDCADm 69
XAUUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCADm 20K
EURGBPm -10K
USDCADm 2.8K
XAUUSDm 34
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.92 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +51.76 USD
Máxima perda consecutiva: -281.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Sem comentários
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
