- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 335
Negociações com lucro:
968 (72.50%)
Negociações com perda:
367 (27.49%)
Melhor negociação:
17.92 USD
Pior negociação:
-22.05 USD
Lucro bruto:
892.27 USD (86 872 pips)
Perda bruta:
-775.77 USD (74 341 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (51.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.17 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
75.13%
Depósito máximo carregado:
6.52%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
607 (45.47%)
Negociações curtas:
728 (54.53%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.09 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-2.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-281.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-281.37 USD (18)
Crescimento mensal:
7.38%
Previsão anual:
89.54%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
229.06 USD
Máximo:
281.76 USD (14.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.76% (281.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.86% (479.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCADm
|509
|EURGBPm
|492
|USDCADm
|333
|XAUUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCADm
|157
|EURGBPm
|-110
|USDCADm
|69
|XAUUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCADm
|20K
|EURGBPm
|-10K
|USDCADm
|2.8K
|XAUUSDm
|34
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.92 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +51.76 USD
Máxima perda consecutiva: -281.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
99%
1 335
72%
75%
1.15
0.09
USD
USD
24%
1:400