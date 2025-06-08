- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 335
Transacciones Rentables:
968 (72.50%)
Transacciones Irrentables:
367 (27.49%)
Mejor transacción:
17.92 USD
Peor transacción:
-22.05 USD
Beneficio Bruto:
892.27 USD (86 872 pips)
Pérdidas Brutas:
-775.77 USD (74 341 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (51.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.17 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
75.13%
Carga máxima del depósito:
6.52%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
143
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.41
Transacciones Largas:
607 (45.47%)
Transacciones Cortas:
728 (54.53%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.09 USD
Beneficio medio:
0.92 USD
Pérdidas medias:
-2.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-281.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-281.37 USD (18)
Crecimiento al mes:
7.73%
Pronóstico anual:
93.73%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
229.06 USD
Máxima:
281.76 USD (14.19%)
Reducción relativa:
De balance:
13.76% (281.37 USD)
De fondos:
23.86% (479.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCADm
|509
|EURGBPm
|492
|USDCADm
|333
|XAUUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCADm
|157
|EURGBPm
|-110
|USDCADm
|69
|XAUUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCADm
|20K
|EURGBPm
|-10K
|USDCADm
|2.8K
|XAUUSDm
|34
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.92 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +51.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -281.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
99%
1 335
72%
75%
1.15
0.09
USD
USD
24%
1:400