Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Exness-Real18
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 321
Прибыльных трейдов:
959 (72.59%)
Убыточных трейдов:
362 (27.40%)
Лучший трейд:
17.92 USD
Худший трейд:
-22.05 USD
Общая прибыль:
885.69 USD (86 050 pips)
Общий убыток:
-771.95 USD (73 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (51.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.17 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
75.13%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
168
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
597 (45.19%)
Коротких трейдов:
724 (54.81%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-281.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-281.37 USD (18)
Прирост в месяц:
7.58%
Годовой прогноз:
92.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
229.06 USD
Максимальная:
281.76 USD (14.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.76% (281.37 USD)
По эквити:
23.86% (479.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCADm 501
EURGBPm 488
USDCADm 331
XAUUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCADm 155
EURGBPm -110
USDCADm 69
XAUUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCADm 20K
EURGBPm -10K
USDCADm 2.7K
XAUUSDm 34
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.92 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +51.76 USD
Макс. убыток в серии: -281.37 USD

Нет данных

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Нет отзывов
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
