Всего трейдов:
1 321
Прибыльных трейдов:
959 (72.59%)
Убыточных трейдов:
362 (27.40%)
Лучший трейд:
17.92 USD
Худший трейд:
-22.05 USD
Общая прибыль:
885.69 USD (86 050 pips)
Общий убыток:
-771.95 USD (73 908 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (51.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.17 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
75.13%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
168
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
597 (45.19%)
Коротких трейдов:
724 (54.81%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-281.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-281.37 USD (18)
Прирост в месяц:
7.58%
Годовой прогноз:
92.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
229.06 USD
Максимальная:
281.76 USD (14.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.76% (281.37 USD)
По эквити:
23.86% (479.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCADm
|501
|EURGBPm
|488
|USDCADm
|331
|XAUUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCADm
|155
|EURGBPm
|-110
|USDCADm
|69
|XAUUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCADm
|20K
|EURGBPm
|-10K
|USDCADm
|2.7K
|XAUUSDm
|34
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.92 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +51.76 USD
Макс. убыток в серии: -281.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Нет отзывов
