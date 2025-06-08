SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD
Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
Exness-Real18
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
615
Kârla kapanan işlemler:
450 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (26.83%)
En iyi işlem:
15.21 USD
En kötü işlem:
-22.05 USD
Brüt kâr:
387.62 USD (38 508 pips)
Brüt zarar:
-499.00 USD (42 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (51.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.76 USD (36)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
69.86%
Maks. mevduat yükü:
6.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
349 (56.75%)
Satış işlemleri:
266 (43.25%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-3.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-281.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.37 USD (18)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
16.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.06 USD
Maksimum:
281.76 USD (14.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.76% (281.37 USD)
Varlığa göre:
23.86% (479.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADm 282
EURGBPm 244
USDCADm 88
XAUUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADm 86
EURGBPm -203
USDCADm 5
XAUUSDm 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADm 11K
EURGBPm -15K
USDCADm -842
XAUUSDm 34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.21 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +51.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
2.1K
USD
21
99%
615
73%
70%
0.77
-0.18
USD
24%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.