İşlemler:
615
Kârla kapanan işlemler:
450 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (26.83%)
En iyi işlem:
15.21 USD
En kötü işlem:
-22.05 USD
Brüt kâr:
387.62 USD (38 508 pips)
Brüt zarar:
-499.00 USD (42 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (51.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.76 USD (36)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
69.86%
Maks. mevduat yükü:
6.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
349 (56.75%)
Satış işlemleri:
266 (43.25%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-3.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-281.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.37 USD (18)
Aylık büyüme:
1.32%
Yıllık tahmin:
16.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.06 USD
Maksimum:
281.76 USD (14.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.76% (281.37 USD)
Varlığa göre:
23.86% (479.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCADm
|282
|EURGBPm
|244
|USDCADm
|88
|XAUUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCADm
|86
|EURGBPm
|-203
|USDCADm
|5
|XAUUSDm
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCADm
|11K
|EURGBPm
|-15K
|USDCADm
|-842
|XAUUSDm
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.21 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +51.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
