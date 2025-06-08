SignauxSections
Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
Exness-Real18
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
615
Bénéfice trades:
450 (73.17%)
Perte trades:
165 (26.83%)
Meilleure transaction:
15.21 USD
Pire transaction:
-22.05 USD
Bénéfice brut:
387.62 USD (38 508 pips)
Perte brute:
-499.00 USD (42 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (51.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.76 USD (36)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
69.86%
Charge de dépôt maximale:
6.52%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
349 (56.75%)
Courts trades:
266 (43.25%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
0.86 USD
Perte moyenne:
-3.02 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-281.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-281.37 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.32%
Prévision annuelle:
16.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
229.06 USD
Maximal:
281.76 USD (14.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.76% (281.37 USD)
Par fonds propres:
23.86% (479.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCADm 282
EURGBPm 244
USDCADm 88
XAUUSDm 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCADm 86
EURGBPm -203
USDCADm 5
XAUUSDm 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCADm 11K
EURGBPm -15K
USDCADm -842
XAUUSDm 34
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.21 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +51.76 USD
Perte consécutive maximale: -281.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
Aucun avis
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
2.1K
USD
21
99%
615
73%
70%
0.77
-0.18
USD
24%
1:400
