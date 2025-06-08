信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD
Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
Exness-Real18
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 331
盈利交易:
966 (72.57%)
亏损交易:
365 (27.42%)
最好交易:
17.92 USD
最差交易:
-22.05 USD
毛利:
891.23 USD (86 796 pips)
毛利亏损:
-774.33 USD (74 235 pips)
最大连续赢利:
36 (51.76 USD)
最大连续盈利:
66.17 USD (15)
夏普比率:
0.03
交易活动:
75.13%
最大入金加载:
6.52%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
142
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.41
长期交易:
607 (45.60%)
短期交易:
724 (54.40%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
0.92 USD
平均损失:
-2.12 USD
最大连续失误:
18 (-281.37 USD)
最大连续亏损:
-281.37 USD (18)
每月增长:
7.75%
年度预测:
93.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
229.06 USD
最大值:
281.76 USD (14.19%)
相对跌幅:
结余:
13.76% (281.37 USD)
净值:
23.86% (479.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCADm 509
EURGBPm 488
USDCADm 333
XAUUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCADm 157
EURGBPm -110
USDCADm 69
XAUUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCADm 20K
EURGBPm -10K
USDCADm 2.8K
XAUUSDm 34
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.92 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +51.76 USD
最大连续亏损: -281.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
没有评论
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

