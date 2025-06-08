- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 331
盈利交易:
966 (72.57%)
亏损交易:
365 (27.42%)
最好交易:
17.92 USD
最差交易:
-22.05 USD
毛利:
891.23 USD (86 796 pips)
毛利亏损:
-774.33 USD (74 235 pips)
最大连续赢利:
36 (51.76 USD)
最大连续盈利:
66.17 USD (15)
夏普比率:
0.03
交易活动:
75.13%
最大入金加载:
6.52%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
142
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.41
长期交易:
607 (45.60%)
短期交易:
724 (54.40%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
0.92 USD
平均损失:
-2.12 USD
最大连续失误:
18 (-281.37 USD)
最大连续亏损:
-281.37 USD (18)
每月增长:
7.75%
年度预测:
93.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
229.06 USD
最大值:
281.76 USD (14.19%)
相对跌幅:
结余:
13.76% (281.37 USD)
净值:
23.86% (479.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCADm
|509
|EURGBPm
|488
|USDCADm
|333
|XAUUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCADm
|157
|EURGBPm
|-110
|USDCADm
|69
|XAUUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCADm
|20K
|EURGBPm
|-10K
|USDCADm
|2.8K
|XAUUSDm
|34
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.92 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +51.76 USD
最大连续亏损: -281.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
34
99%
1 331
72%
75%
1.15
0.09
USD
USD
24%
1:400