트레이드:
1 473
이익 거래:
1 071 (72.70%)
손실 거래:
402 (27.29%)
최고의 거래:
17.92 USD
최악의 거래:
-22.05 USD
총 수익:
961.92 USD (95 246 pips)
총 손실:
-801.15 USD (77 464 pips)
연속 최대 이익:
36 (51.76 USD)
연속 최대 이익:
66.17 USD (15)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
76.29%
최대 입금량:
6.52%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
682 (46.30%)
숏(주식차입매도):
791 (53.70%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
0.90 USD
평균 손실:
-1.99 USD
연속 최대 손실:
18 (-281.37 USD)
연속 최대 손실:
-281.37 USD (18)
월별 성장률:
8.18%
연간 예측:
99.28%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
229.06 USD
최대한의:
281.76 USD (14.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.76% (281.37 USD)
자본금별:
23.86% (479.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCADm
|567
|EURGBPm
|527
|USDCADm
|378
|XAUUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCADm
|175
|EURGBPm
|-98
|USDCADm
|83
|XAUUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCADm
|22K
|EURGBPm
|-9.4K
|USDCADm
|4.7K
|XAUUSDm
|34
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
