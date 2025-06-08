시그널섹션
Fajli Mustafa

AutoScalper EURGBP EURCAD USDCAD

Fajli Mustafa
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 7%
Exness-Real18
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 473
이익 거래:
1 071 (72.70%)
손실 거래:
402 (27.29%)
최고의 거래:
17.92 USD
최악의 거래:
-22.05 USD
총 수익:
961.92 USD (95 246 pips)
총 손실:
-801.15 USD (77 464 pips)
연속 최대 이익:
36 (51.76 USD)
연속 최대 이익:
66.17 USD (15)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
76.29%
최대 입금량:
6.52%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
682 (46.30%)
숏(주식차입매도):
791 (53.70%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
0.90 USD
평균 손실:
-1.99 USD
연속 최대 손실:
18 (-281.37 USD)
연속 최대 손실:
-281.37 USD (18)
월별 성장률:
8.18%
연간 예측:
99.28%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
229.06 USD
최대한의:
281.76 USD (14.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.76% (281.37 USD)
자본금별:
23.86% (479.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURCADm 567
EURGBPm 527
USDCADm 378
XAUUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCADm 175
EURGBPm -98
USDCADm 83
XAUUSDm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCADm 22K
EURGBPm -9.4K
USDCADm 4.7K
XAUUSDm 34
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.92 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +51.76 USD
연속 최대 손실: -281.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

EA AutoScalper for EURGBP, EURCAD & USDCAD
리뷰 없음
2025.12.08 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.27 23:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 01:27
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
No swaps are charged on the signal account
