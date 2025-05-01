- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
577
利益トレード:
284 (49.22%)
損失トレード:
293 (50.78%)
ベストトレード:
50.88 USD
最悪のトレード:
-52.13 USD
総利益:
8 638.02 USD (853 517 pips)
総損失:
-7 398.70 USD (710 238 pips)
最大連続の勝ち:
12 (391.06 USD)
最大連続利益:
391.06 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
72.10%
最大入金額:
21.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
347 (60.14%)
短いトレード:
230 (39.86%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
2.15 USD
平均利益:
30.42 USD
平均損失:
-25.25 USD
最大連続の負け:
15 (-494.11 USD)
最大連続損失:
-494.11 USD (15)
月間成長:
-23.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.17 USD
最大の:
1 476.83 USD (57.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.75% (714.80 USD)
エクイティによる:
19.32% (80.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|416
|USDJPY
|47
|EURJPY
|21
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|7
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|37
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|-97
|GBPUSD
|-23
|EURUSD
|-10
|CHFJPY
|-53
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-61
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|-1
|NZDJPY
|13
|USDCHF
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|154K
|USDJPY
|4.5K
|EURJPY
|3.4K
|GBPJPY
|-6.5K
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|-649
|CHFJPY
|-3.6K
|CADJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-4.5K
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
