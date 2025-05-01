シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Lucky Signal
Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
レビュー0件
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -25%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
577
利益トレード:
284 (49.22%)
損失トレード:
293 (50.78%)
ベストトレード:
50.88 USD
最悪のトレード:
-52.13 USD
総利益:
8 638.02 USD (853 517 pips)
総損失:
-7 398.70 USD (710 238 pips)
最大連続の勝ち:
12 (391.06 USD)
最大連続利益:
391.06 USD (12)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
72.10%
最大入金額:
21.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
347 (60.14%)
短いトレード:
230 (39.86%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
2.15 USD
平均利益:
30.42 USD
平均損失:
-25.25 USD
最大連続の負け:
15 (-494.11 USD)
最大連続損失:
-494.11 USD (15)
月間成長:
-23.30%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.17 USD
最大の:
1 476.83 USD (57.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.75% (714.80 USD)
エクイティによる:
19.32% (80.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 416
USDJPY 47
EURJPY 21
GBPJPY 20
GBPUSD 19
EURUSD 13
CHFJPY 10
CADJPY 8
AUDJPY 7
USDCAD 5
NZDUSD 4
NZDJPY 4
USDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 37
EURJPY 35
GBPJPY -97
GBPUSD -23
EURUSD -10
CHFJPY -53
CADJPY -26
AUDJPY -61
USDCAD 5
NZDUSD -1
NZDJPY 13
USDCHF -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 154K
USDJPY 4.5K
EURJPY 3.4K
GBPJPY -6.5K
GBPUSD -2K
EURUSD -649
CHFJPY -3.6K
CADJPY -1.7K
AUDJPY -4.5K
USDCAD 500
NZDUSD 1
NZDJPY 1.1K
USDCHF -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.88 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +391.06 USD
最大連続損失: -494.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
318 より多く...
レビューなし
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.36% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.55% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.67% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Lucky Signal
30 USD/月
-25%
0
0
USD
1.4K
USD
35
0%
577
49%
72%
1.16
2.15
USD
67%
1:200
コピー

