Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 Bewertungen
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -28%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
583
Gewinntrades:
286 (49.05%)
Verlusttrades:
297 (50.94%)
Bester Trade:
50.88 USD
Schlechtester Trade:
-52.13 USD
Bruttoprofit:
8 707.82 USD (860 517 pips)
Bruttoverlust:
-7 521.38 USD (722 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (391.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
391.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
72.10%
Max deposit load:
21.00%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
350 (60.03%)
Short-Positionen:
233 (39.97%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
2.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-494.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-494.11 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-27.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94.17 USD
Maximaler:
1 476.83 USD (57.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.75% (714.80 USD)
Kapital:
19.32% (80.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 422
USDJPY 47
EURJPY 21
GBPJPY 20
GBPUSD 19
EURUSD 13
CHFJPY 10
CADJPY 8
AUDJPY 7
USDCAD 5
NZDUSD 4
NZDJPY 4
USDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 37
EURJPY 35
GBPJPY -97
GBPUSD -23
EURUSD -10
CHFJPY -53
CADJPY -26
AUDJPY -61
USDCAD 5
NZDUSD -1
NZDJPY 13
USDCHF -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 149K
USDJPY 4.5K
EURJPY 3.4K
GBPJPY -6.5K
GBPUSD -2K
EURUSD -649
CHFJPY -3.6K
CADJPY -1.7K
AUDJPY -4.5K
USDCAD 500
NZDUSD 1
NZDJPY 1.1K
USDCHF -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.88 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +391.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -494.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

