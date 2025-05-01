SinaisSeções
Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 comentários
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -25%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
577
Negociações com lucro:
284 (49.22%)
Negociações com perda:
293 (50.78%)
Melhor negociação:
50.88 USD
Pior negociação:
-52.13 USD
Lucro bruto:
8 638.02 USD (853 517 pips)
Perda bruta:
-7 398.70 USD (710 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (391.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.06 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
72.10%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
347 (60.14%)
Negociações curtas:
230 (39.86%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
30.42 USD
Perda média:
-25.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-494.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-494.11 USD (15)
Crescimento mensal:
-18.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.17 USD
Máximo:
1 476.83 USD (57.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.75% (714.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.32% (80.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 416
USDJPY 47
EURJPY 21
GBPJPY 20
GBPUSD 19
EURUSD 13
CHFJPY 10
CADJPY 8
AUDJPY 7
USDCAD 5
NZDUSD 4
NZDJPY 4
USDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 37
EURJPY 35
GBPJPY -97
GBPUSD -23
EURUSD -10
CHFJPY -53
CADJPY -26
AUDJPY -61
USDCAD 5
NZDUSD -1
NZDJPY 13
USDCHF -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 154K
USDJPY 4.5K
EURJPY 3.4K
GBPJPY -6.5K
GBPUSD -2K
EURUSD -649
CHFJPY -3.6K
CADJPY -1.7K
AUDJPY -4.5K
USDCAD 500
NZDUSD 1
NZDJPY 1.1K
USDCHF -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.88 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +391.06 USD
Máxima perda consecutiva: -494.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
318 mais ...
