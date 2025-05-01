- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
577
Negociações com lucro:
284 (49.22%)
Negociações com perda:
293 (50.78%)
Melhor negociação:
50.88 USD
Pior negociação:
-52.13 USD
Lucro bruto:
8 638.02 USD (853 517 pips)
Perda bruta:
-7 398.70 USD (710 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (391.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.06 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
72.10%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
347 (60.14%)
Negociações curtas:
230 (39.86%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
2.15 USD
Lucro médio:
30.42 USD
Perda média:
-25.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-494.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-494.11 USD (15)
Crescimento mensal:
-18.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.17 USD
Máximo:
1 476.83 USD (57.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.75% (714.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.32% (80.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|416
|USDJPY
|47
|EURJPY
|21
|GBPJPY
|20
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|7
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|37
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|-97
|GBPUSD
|-23
|EURUSD
|-10
|CHFJPY
|-53
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-61
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|-1
|NZDJPY
|13
|USDCHF
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|154K
|USDJPY
|4.5K
|EURJPY
|3.4K
|GBPJPY
|-6.5K
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|-649
|CHFJPY
|-3.6K
|CADJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-4.5K
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.88 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +391.06 USD
Máxima perda consecutiva: -494.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
318 mais ...
