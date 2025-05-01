- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
575
盈利交易:
283 (49.21%)
亏损交易:
292 (50.78%)
最好交易:
50.88 USD
最差交易:
-52.13 USD
毛利:
8 608.12 USD (850 517 pips)
毛利亏损:
-7 391.47 USD (709 688 pips)
最大连续赢利:
12 (391.06 USD)
最大连续盈利:
391.06 USD (12)
夏普比率:
0.10
交易活动:
72.10%
最大入金加载:
21.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.82
长期交易:
346 (60.17%)
短期交易:
229 (39.83%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.12 USD
平均利润:
30.42 USD
平均损失:
-25.31 USD
最大连续失误:
15 (-494.11 USD)
最大连续亏损:
-494.11 USD (15)
每月增长:
-17.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
94.17 USD
最大值:
1 476.83 USD (57.72%)
相对跌幅:
结余:
66.75% (714.80 USD)
净值:
19.32% (80.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|415
|USDJPY
|47
|EURJPY
|21
|GBPUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|7
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|37
|EURJPY
|35
|GBPUSD
|-23
|GBPJPY
|-90
|EURUSD
|-10
|CHFJPY
|-53
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-61
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|-1
|NZDJPY
|13
|USDCHF
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|4.5K
|EURJPY
|3.4K
|GBPUSD
|-2K
|GBPJPY
|-6K
|EURUSD
|-649
|CHFJPY
|-3.6K
|CADJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-4.5K
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.88 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +391.06 USD
最大连续亏损: -494.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-26%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
35
0%
575
49%
72%
1.16
2.12
USD
USD
67%
1:200