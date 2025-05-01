- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
73 (54.88%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (45.11%)
En iyi işlem:
48.89 USD
En kötü işlem:
-51.04 USD
Brüt kâr:
1 865.55 USD (184 710 pips)
Brüt zarar:
-1 444.08 USD (140 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (211.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
242.43 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
57.67%
Maks. mevduat yükü:
9.86%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
79 (59.40%)
Satış işlemleri:
54 (40.60%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
25.56 USD
Ortalama zarar:
-24.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-284.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.43 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.17 USD
Maksimum:
503.20 USD (37.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.83% (503.20 USD)
Varlığa göre:
11.46% (107.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|350
|USDJPY
|-33
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|6
|EURJPY
|40
|GBPJPY
|26
|CHFJPY
|26
|CADJPY
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|USDJPY
|-2K
|GBPUSD
|-517
|EURUSD
|869
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|2K
|CHFJPY
|2K
|CADJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.89 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +211.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 19
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
18
0%
133
54%
58%
1.29
3.17
USD
USD
45%
1:200