Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
73 (54.88%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (45.11%)
En iyi işlem:
48.89 USD
En kötü işlem:
-51.04 USD
Brüt kâr:
1 865.55 USD (184 710 pips)
Brüt zarar:
-1 444.08 USD (140 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (211.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
242.43 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
57.67%
Maks. mevduat yükü:
9.86%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
79 (59.40%)
Satış işlemleri:
54 (40.60%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
25.56 USD
Ortalama zarar:
-24.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-284.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.43 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.17 USD
Maksimum:
503.20 USD (37.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.83% (503.20 USD)
Varlığa göre:
11.46% (107.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 92
USDJPY 16
GBPUSD 9
EURUSD 8
EURJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 350
USDJPY -33
GBPUSD -7
EURUSD 6
EURJPY 40
GBPJPY 26
CHFJPY 26
CADJPY 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 38K
USDJPY -2K
GBPUSD -517
EURUSD 869
EURJPY 3K
GBPJPY 2K
CHFJPY 2K
CADJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.89 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +211.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AM-UK-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 19
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.01 04:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 00:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 05:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 20:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 01:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lucky Signal
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
627
USD
18
0%
133
54%
58%
1.29
3.17
USD
45%
1:200
