Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -23%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
569
Прибыльных трейдов:
282 (49.56%)
Убыточных трейдов:
287 (50.44%)
Лучший трейд:
50.88 USD
Худший трейд:
-52.13 USD
Общая прибыль:
8 578.22 USD (847 517 pips)
Общий убыток:
-7 312.40 USD (702 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (391.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.06 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
72.10%
Макс. загрузка депозита:
21.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
345 (60.63%)
Коротких трейдов:
224 (39.37%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
30.42 USD
Средний убыток:
-25.48 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-494.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-494.11 USD (15)
Прирост в месяц:
-10.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.17 USD
Максимальная:
1 476.83 USD (57.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.75% (714.80 USD)
По эквити:
19.32% (80.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 412
USDJPY 47
EURJPY 20
GBPUSD 19
GBPJPY 19
EURUSD 13
CHFJPY 9
CADJPY 8
AUDJPY 7
USDCAD 5
NZDUSD 4
USDCHF 3
NZDJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
USDJPY 37
EURJPY 42
GBPUSD -23
GBPJPY -90
EURUSD -10
CHFJPY -47
CADJPY -26
AUDJPY -61
USDCAD 5
NZDUSD -1
USDCHF -19
NZDJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 154K
USDJPY 4.5K
EURJPY 3.9K
GBPUSD -2K
GBPJPY -6K
EURUSD -649
CHFJPY -3.2K
CADJPY -1.7K
AUDJPY -4.5K
USDCAD 500
NZDUSD 1
USDCHF -1.5K
NZDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.88 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +391.06 USD
Макс. убыток в серии: -494.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 318...
Нет отзывов
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.36% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.55% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.67% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lucky Signal
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
1.5K
USD
34
0%
569
49%
72%
1.17
2.22
USD
67%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.