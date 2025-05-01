- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
569
Прибыльных трейдов:
282 (49.56%)
Убыточных трейдов:
287 (50.44%)
Лучший трейд:
50.88 USD
Худший трейд:
-52.13 USD
Общая прибыль:
8 578.22 USD (847 517 pips)
Общий убыток:
-7 312.40 USD (702 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (391.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.06 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
72.10%
Макс. загрузка депозита:
21.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
345 (60.63%)
Коротких трейдов:
224 (39.37%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
2.22 USD
Средняя прибыль:
30.42 USD
Средний убыток:
-25.48 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-494.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-494.11 USD (15)
Прирост в месяц:
-10.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.17 USD
Максимальная:
1 476.83 USD (57.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.75% (714.80 USD)
По эквити:
19.32% (80.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|412
|USDJPY
|47
|EURJPY
|20
|GBPUSD
|19
|GBPJPY
|19
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|7
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|USDJPY
|37
|EURJPY
|42
|GBPUSD
|-23
|GBPJPY
|-90
|EURUSD
|-10
|CHFJPY
|-47
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-61
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|-19
|NZDJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|154K
|USDJPY
|4.5K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|-2K
|GBPJPY
|-6K
|EURUSD
|-649
|CHFJPY
|-3.2K
|CADJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-4.5K
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|-1.5K
|NZDJPY
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.88 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +391.06 USD
Макс. убыток в серии: -494.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
еще 318...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
34
0%
569
49%
72%
1.17
2.22
USD
USD
67%
1:200