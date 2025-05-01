시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Lucky Signal
Vito Lucky Riferdi

Lucky Signal

Vito Lucky Riferdi
0 리뷰
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
626
이익 거래:
311 (49.68%)
손실 거래:
315 (50.32%)
최고의 거래:
50.88 USD
최악의 거래:
-52.13 USD
총 수익:
9 613.32 USD (951 585 pips)
총 손실:
-8 028.24 USD (771 920 pips)
연속 최대 이익:
12 (391.06 USD)
연속 최대 이익:
485.73 USD (11)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
73.27%
최대 입금량:
21.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
384 (61.34%)
숏(주식차입매도):
242 (38.66%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
2.53 USD
평균 이익:
30.91 USD
평균 손실:
-25.49 USD
연속 최대 손실:
15 (-494.11 USD)
연속 최대 손실:
-494.11 USD (15)
월별 성장률:
58.80%
연간 예측:
713.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.17 USD
최대한의:
1 476.83 USD (57.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.75% (714.80 USD)
자본금별:
19.32% (80.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 462
USDJPY 47
EURJPY 23
GBPJPY 21
GBPUSD 19
EURUSD 13
CHFJPY 10
CADJPY 8
AUDJPY 7
USDCAD 5
NZDUSD 4
NZDJPY 4
USDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
USDJPY 37
EURJPY 3
GBPJPY -110
GBPUSD -23
EURUSD -10
CHFJPY -53
CADJPY -26
AUDJPY -61
USDCAD 5
NZDUSD -1
NZDJPY 13
USDCHF -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 194K
USDJPY 4.5K
EURJPY 1K
GBPJPY -7.5K
GBPUSD -2K
EURUSD -649
CHFJPY -3.6K
CADJPY -1.7K
AUDJPY -4.5K
USDCAD 500
NZDUSD 1
NZDJPY 1.1K
USDCHF -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.88 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +391.06 USD
연속 최대 손실: -494.11 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 28
QTrade-Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
319 더...
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.36% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 17:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.55% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.67% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
