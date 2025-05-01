- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
626
이익 거래:
311 (49.68%)
손실 거래:
315 (50.32%)
최고의 거래:
50.88 USD
최악의 거래:
-52.13 USD
총 수익:
9 613.32 USD (951 585 pips)
총 손실:
-8 028.24 USD (771 920 pips)
연속 최대 이익:
12 (391.06 USD)
연속 최대 이익:
485.73 USD (11)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
73.27%
최대 입금량:
21.00%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
384 (61.34%)
숏(주식차입매도):
242 (38.66%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
2.53 USD
평균 이익:
30.91 USD
평균 손실:
-25.49 USD
연속 최대 손실:
15 (-494.11 USD)
연속 최대 손실:
-494.11 USD (15)
월별 성장률:
58.80%
연간 예측:
713.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.17 USD
최대한의:
1 476.83 USD (57.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.75% (714.80 USD)
자본금별:
19.32% (80.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|USDJPY
|47
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|21
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|13
|CHFJPY
|10
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|7
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|37
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|-110
|GBPUSD
|-23
|EURUSD
|-10
|CHFJPY
|-53
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-61
|USDCAD
|5
|NZDUSD
|-1
|NZDJPY
|13
|USDCHF
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|194K
|USDJPY
|4.5K
|EURJPY
|1K
|GBPJPY
|-7.5K
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|-649
|CHFJPY
|-3.6K
|CADJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-4.5K
|USDCAD
|500
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.88 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +391.06 USD
연속 최대 손실: -494.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 28
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
리뷰 없음
