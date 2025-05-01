- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
73 (54.88%)
Loss Trade:
60 (45.11%)
Best Trade:
48.89 USD
Worst Trade:
-51.04 USD
Profitto lordo:
1 865.55 USD (184 710 pips)
Perdita lorda:
-1 444.08 USD (140 466 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (211.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
242.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
57.67%
Massimo carico di deposito:
9.86%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
79 (59.40%)
Short Trade:
54 (40.60%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
25.56 USD
Perdita media:
-24.07 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-284.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.43 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.17 USD
Massimale:
503.20 USD (37.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.83% (503.20 USD)
Per equità:
11.46% (107.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|8
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|350
|USDJPY
|-33
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|6
|EURJPY
|40
|GBPJPY
|26
|CHFJPY
|26
|CADJPY
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|USDJPY
|-2K
|GBPUSD
|-517
|EURUSD
|869
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|2K
|CHFJPY
|2K
|CADJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.89 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +211.26 USD
Massima perdita consecutiva: -284.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 19
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
